Tom Cruise, Ajda Pekkan ve Eda Taşpınar da kullanıyor! Yaşlanmaktan korkan ünlüler bakın nasıl gençleşiyor...

Uzmanlar uzun bir süre önce arı zehrinin iltihaplanmayı azalttığını ve bağışıklık sistemini geliştirdiğini belirledi. Bunun üzerine arı zehri değerlendi. Kilosu 500 bin liraya kadar yükseldi. Kozmetik firmaları da arı zehrini ürünlerine yerleştirdi. Bunun yanı sıra dünya çapında da arı terapileri (Apiterapi) düzenlendi. Genç kalmak isteyenler bu terapilerin yapıldığı merkezlere akın etti.





