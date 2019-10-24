Önceki akşam Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray- Real Madrid maçında havada aşk kokusu vardı. Bu yılın başında Brezilyalı futbolcu Neymar'la yakınlaştığı konuşulan Türk güzel Elif Aksu, statta maçı izleyenler arasındaydı.

SOSYAL MEDYA FLÖRTÜ...

Aksu, oyuna giren Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı hikayesinde İngilizce "Haydi" notuyla paylaştı. Junior ise 1-0 kazandıkları maç sonrası Aksu'nun hikayesini "kalp" emojisiyle paylaşıp adeta ilan-ı aşk etti. İkilinin sosyal medyada flörtleşmesi ise "Aşk Arenası" yorumu yaptırdı.

Aksu, yıldız futbolcuyu Instagram'da paylaştı. Junior da modelin paylaşımına kalpli karşılık verdi.



27 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı model, iki sene önce İbiza'da sevgilisinin Ferrari'si ile kaza yapıp tutuklanmıştı