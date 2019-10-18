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  • 18.10.2019
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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen 'ndan bir bomba daha! Bebek...

Yıllar önce ‘’ olarak tanıdığımız Miraloğlu’nun şimdiki eşi de kendisinden 48 yaş büyük. İkiliden gelen yeni haber, bir kez daha şaşkınlık yarattı.

80’lik kocaya tüp bebek

Yıllar önce yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde '' rolüyle adından söz ettiren 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı ile evliliği, gündeme bomba gibi düşmüştü. İkiliden gelen yeni haber, bir kez daha şaşkınlık yarattı.


Yıllar önce 'çocuk gelin' olarak tanıdığımız Miraloğlu'nun şimdiki eşi de kendisinden 48 yaş büyük.

ABD vatandaşı olabilmek için 80 yaşındaki Patrick ile evlendiği konuşulan genç oyuncu, şimdi de anne olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. 2. Sayfa programının iddiasına göre; evlenir evlenmez çocuk kararı alan ikilinin anne-baba olup olamayacağı merak konusu...

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