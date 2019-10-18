Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki gün bir davette yeni imajıyla şaşırttı. Haziran'da boşandığı Deniz'le kısa sürede barışan Aktan, sarı saçlarıyla dikkat çekti. İşte Feyza Aktan'ın yeni imajı ve 18 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
18.10.2019 08:03
- Son Güncelleme: 18.10.2019 08:03
CİVCİV FEYZA
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki gün bir davette yeni imajıyla şaşırttı. Haziran'da boşandığı Deniz'le kısa sürede barışan Aktan, sarı saçlarıyla dikkat çekti.
Saçlarını civciv sarısına boyatan genç kadının bu hali, "Kadınlar, ayrılınca saçlarını değiştirir ama Aktan, bunun için barışmayı beklemiş" dedirtti.
DİĞER GALERİLER