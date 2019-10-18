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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki gün bir davette yeni imajıyla şaşırttı. Haziran'da boşandığı Deniz'le kısa sürede barışan Aktan, sarı saçlarıyla dikkat çekti. İşte Feyza Aktan'ın yeni imajı ve 18 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

18.10.2019 08:03 - Son Güncelleme: 18.10.2019 08:03
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...

İşte Feyza Aktan'ın yeni imajı ve 18 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...

CİVCİV FEYZA
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki gün bir davette yeni imajıyla şaşırttı. Haziran'da boşandığı Deniz'le kısa sürede barışan Aktan, sarı saçlarıyla dikkat çekti.

Saçlarını civciv sarısına boyatan genç kadının bu hali, "Kadınlar, ayrılınca saçlarını değiştirir ama Aktan, bunun için barışmayı beklemiş" dedirtti.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...

ÖZGE'NİN ÇIRAĞI
Başarılı oyuncu Özge Özberk'in on parmağında on marifet… Ünlü oyuncu, şu sıralar seramik sanatına merak sardı. Önceki gün atölyeye girip kendi tasarımlarını hayata geçiren Özberk, çalışma sonrası sevimli kedisiyle bu neşeli pozu verdi.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...

EL ELE ALIŞVERİŞ
Güzel oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaşlı futbolcu eşi Caner Erkin, önceki gün İstinyePark'taydı. Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasını uzun süre gezen çift, alışveriş turları boyunca birbirlerinin ellerini hiç bırakmadı.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...

DEĞNEKLİ GEZİNTİ
Başarılı oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ayak bileğinde bulunan sakatlığı yüzünden koltuk değnekleri ile yürüyen oyuncu, "Ayak kemiğimde ödem oluştu" dedi.
Doğan SAVAŞ

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