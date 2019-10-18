Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın yeni imajı olay oldu! Görenler tanımakta zorlandı...

ÖZGE'NİN ÇIRAĞI

Başarılı oyuncu Özge Özberk'in on parmağında on marifet… Ünlü oyuncu, şu sıralar seramik sanatına merak sardı. Önceki gün atölyeye girip kendi tasarımlarını hayata geçiren Özberk, çalışma sonrası sevimli kedisiyle bu neşeli pozu verdi.