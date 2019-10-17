80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bomba haber! Bebek yolda...
Bir dönem atv ekranlarına yayınlandan Hayat Devam Ediyor dizisinin başrolü, 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick isimli bir adamla evlendiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Meltem Miraloğlu, çok mutlu olduğunu ve özel hayatına kimsenin karışmaması gerektiğini söylemişti... Olay hala sıcaklığını korurken Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick'ten bomba bir haber geldi. Çift bebek sahibi olacak. İşte haberin ayrıntıları...
17.10.2019 16:12
- Son Güncelleme: 17.10.2019 16:18
'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'
"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.
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