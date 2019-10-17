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80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bomba haber! Bebek yolda...

Bir dönem atv ekranlarına yayınlandan Hayat Devam Ediyor dizisinin başrolü, 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick isimli bir adamla evlendiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Meltem Miraloğlu, çok mutlu olduğunu ve özel hayatına kimsenin karışmaması gerektiğini söylemişti... Olay hala sıcaklığını korurken Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick'ten bomba bir haber geldi. Çift bebek sahibi olacak. İşte haberin ayrıntıları...

17.10.2019 16:12 - Son Güncelleme: 17.10.2019 16:18
80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bomba haber! Bebek yolda...

2015 yılında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen 'çocuk gelin' rolüyle adından söz ettiren Meltem Miraloğlu'nun evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü.

80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bomba haber! Bebek yolda...

32 yaşındaki Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı adam ile evlendi. Çok tartışılan haberin ardından sessizliğini bozan oyuncu Miraloğlu, çok konuşulan açıklamalara imza attı.

80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bomba haber! Bebek yolda...

'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'

"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.

MELTEM MİRALOĞLU'NUN KARDEŞİ BAKIN KİM

80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bomba haber! Bebek yolda...

Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.

80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bomba haber! Bebek yolda...

BEBEK HABERİ BOMBA ETKİSİ YARATTI

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Miraloğlu, 80 yaşındaki eşinden hamile kalabilmek için tüp bebek tedavisi görüyor.

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