oyuncuöncekigün verdiği bir röportajlaeski rol arkadaşıkızdırdı.Bürsin,'Gel beni öp'açıklamasıylaolay yaratmıştı.Gözlerin çevrildiği Şahinkaya'dan yanıt gecikmedi.Güzel oyuncu dün şu açıklamayla Bürsin'e üstü kapalı sitem etti: "