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  • 15.10.2019
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Kerem Bürsin, ’yı kızdırdı! Öpüşme sahnesinde...

Kerem Bürsin, önceki gün yaptığı espriyle eski rol arkadaşı ’yı kızdırdı. Bürsin, ‘Nilperi, öpüşme sahnesi öncesi soğanlı dürüm yiyordu’ deyince Şahinkaya’nın tadı kaçtı... Şahinkaya, dün Bürsin’e sitem etti.

Tatsız espri
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün verdiği bir röportajla eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı kızdırdı. Bürsin, "Nilperi; öpüşme sahnesi öncesi soğanlı, sarımsaklı dürüm yeyip sonra da 'Gel beni öp' diyordu" açıklamasıyla olay yaratmıştı.



DÜRÜM SOĞANSIZDI!
Gözlerin çevrildiği Şahinkaya'dan yanıt gecikmedi.



Güzel oyuncu dün şu açıklamayla Bürsin'e üstü kapalı sitem etti: "Öpüşme sahnesi öncesi tavuk dürüm geldi. İçinde soğan, sarımsak yoktu. Fakat Kerem'le aramızda espri olarak öyle kaldı. O dürümü de Kerem'le yedik."

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