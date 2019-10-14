Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu... Anne ve babalarıyla...
Kuruluş Osman dizisine hazırlanan Burak Özçivit, yoğun tempoya rağmen ailesini ihmal etmedi. Özçivit'le eşi Fahriye Evcen, önceki gün evlerinde ailelerini ağırladı. O anların fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. İşte o fotoğraf ve 14 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
14.10.2019 07:55
- Son Güncelleme: 14.10.2019 07:55
EMİNA'DAN İTİRAF
İŞADAMI Sadettin Saran'la aşkı hakkında sessiz kalan Emina Jahovic, suskunluğunu Sırp basınına bozdu. Jahovic, önceki gün ülkesindeki bir dergiye şu sözleri sarf etti:
"Aşk, güzeldir ve dünyayı güzelleştirir." Emina, ayrıca "Yeni şarkım duygusal zarar görmüş bir kadını anlatıyor" dedi.
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