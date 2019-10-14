Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu... Anne ve babalarıyla...

EMİNA'DAN İTİRAF

İŞADAMI Sadettin Saran'la aşkı hakkında sessiz kalan Emina Jahovic, suskunluğunu Sırp basınına bozdu. Jahovic, önceki gün ülkesindeki bir dergiye şu sözleri sarf etti:

"Aşk, güzeldir ve dünyayı güzelleştirir." Emina, ayrıca "Yeni şarkım duygusal zarar görmüş bir kadını anlatıyor" dedi.