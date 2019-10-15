Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen huzuru orada buldu!
Kuruluş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat veren Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, anne olduktan sonra setlere uzun bir süre ara vermişti. Önceki gün Instagram hesabından huzur dolu pozlar paylaşan Fahriye Evcen'in "Doğa ana" notuyla paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu... İşte Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in paylaştığı o kare ve 15 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
15.10.2019 07:59
- Son Güncelleme: 15.10.2019 07:59
DİĞER GALERİLER