GaleriSaklambaç

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen huzuru orada buldu!

Kuruluş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat veren Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, anne olduktan sonra setlere uzun bir süre ara vermişti. Önceki gün Instagram hesabından huzur dolu pozlar paylaşan Fahriye Evcen'in "Doğa ana" notuyla paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu... İşte Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in paylaştığı o kare ve 15 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

15.10.2019 07:59 - Son Güncelleme: 15.10.2019 07:59
Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen huzuru orada buldu!

DOĞA ANADA HUZUR BULDU
Anne olup setlere ara veren Fahriye Evcen, önceki gün açık havada yürüyüşe çıktı. Huzur dolu pozlar veren Evcen, bu kareye "Doğa ana" notu düştü.

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen huzuru orada buldu!

Huzur dolu pozlar veren Evcen, bu kareye "Doğa ana" notu düştü.

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen huzuru orada buldu!

İşte Fahriye Evcen'in paylaştığı o kare...

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen huzuru orada buldu!

"Doğa ana"

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen huzuru orada buldu!

BU ROLE ÇOK UYGUN
Gürkan Uygun, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde efsane haltercinin ilk antrenörü Enver Türkileri rolünde...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu... Anne ve babalarıyla...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu... Anne ve babalarıyla...