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  • 05.10.2019
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'dan 'ye şok sözler! ‘Kocası da yok, milyonu da!’

, ’nin ’daki 10 milyon takipçisi için ‘Kocası da yok, milyonu da!’ dedi. Şimdi gözler, Demet Akalın’ın yapacağı klasik ‘Espri yapmıştım’ açıklamasında...

'Hadise'ne ordan!
Geçtiğimiz ay Hadise için "Mekanın değil her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diyen Demet Akalın, tepkiler üzerine "Espri yaptım" demişti. Haberi yapan muhabirimize sosyal medyada çıkışan popçu, önceki akşam da sözleriyle ortalığı karıştırdı.

Demet Akalın, çıkışta 'nin Instagram'da 10 milyon takipçisi olmasıyla ilgili şu sözleri sarf etti: "Bıraksın milyonu falan, ben araştırdım onlar şişirme işler. Kocası da yok, milyonu da."



KOCAMAN FARK
'da 8.4 milyon takipçisi olan Akalın'ın videoları en çok 237 bin defa izleniyor.




10.1 milyon takipçili Hadise'nin ise tam 10 milyon 426 bin defa!..


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