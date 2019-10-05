Geçtiğimiz ay Hadise için "Mekanın değil her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diyen Demet Akalın, tepkiler üzerine "Espri yaptım" demişti. Haberi yapan muhabirimize sosyal medyada çıkışan popçu, önceki akşam da sözleriyle ortalığı karıştırdı.
Demet Akalın, çıkışta Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçisi olmasıyla ilgili şu sözleri sarf etti: "Bıraksın milyonu falan, ben araştırdım onlar şişirme işler. Kocası da yok, milyonu da."
KOCAMAN FARK
Instagram'da 8.4 milyon takipçisi olan Akalın'ın videoları en çok 237 bin defa izleniyor.
10.1 milyon takipçili Hadise'nin ise tam 10 milyon 426 bin defa!..
Demet Akalın, çıkışta Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçisi olmasıyla ilgili şu sözleri sarf etti: "Bıraksın milyonu falan, ben araştırdım onlar şişirme işler. Kocası da yok, milyonu da."
KOCAMAN FARK
Instagram'da 8.4 milyon takipçisi olan Akalın'ın videoları en çok 237 bin defa izleniyor.
10.1 milyon takipçili Hadise'nin ise tam 10 milyon 426 bin defa!..
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