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Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! "Serdar'la aramızda..."

Serdar Ortaç ile evliliğini noktalayan Chloe Loughnan'dan, önceki gün itiraf gibi bir açıklama geldi. Chloe, eski eşi Serdar Ortaç ile ilgili "Serdar'la aramızda kopukluk yok. Normal arkadaş gibi mesajlaşıyoruz." dedi. İşte haberin detayları ve 5 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

05.10.2019 07:57 - Son Güncelleme: 05.10.2019 07:57
Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! Serdar'la aramızda...

Serdar Ortaç'la evliliğini bitiren Chloe Loughnan, önceki gün Etiler'deydi. Chloe, eski eşiyle ilgili şöyle dedi:

Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! Serdar'la aramızda...

"Serdar'la aramızda kopukluk yok. Normal arkadaş gibi mesajlaşıyoruz. Şu an ne evlilik ne ilişki düşünüyorum. Tek odaklandığım işlerim."

AYDIN HAMZA

Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! Serdar'la aramızda...

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Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! Serdar'la aramızda...

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Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! Serdar'la aramızda...


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