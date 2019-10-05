Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! "Serdar'la aramızda..."
Serdar Ortaç ile evliliğini noktalayan Chloe Loughnan'dan, önceki gün itiraf gibi bir açıklama geldi. Chloe, eski eşi Serdar Ortaç ile ilgili "Serdar'la aramızda kopukluk yok. Normal arkadaş gibi mesajlaşıyoruz." dedi. İşte haberin detayları ve 5 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
05.10.2019 07:57
- Son Güncelleme: 05.10.2019 07:57
ÇUKUROVA NEFES KESTİ
Atv ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', imkansız aşk hikayesiyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Cezaevinden kaçarak Züleyha ile başka bir ülkede hayat kurmak için yola çıkan Demir, Adnan'ın hastalanması üzerine, yakalanacağını bile bile geri döndü! Kalp acıtan sahneler, sosyal medyaya damga vurdu.
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