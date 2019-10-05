Chloe Loughnan'dan itiraf gibi Serdar Ortaç açıklaması! "Serdar'la aramızda..."

ÇUKUROVA NEFES KESTİ

Atv ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', imkansız aşk hikayesiyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Cezaevinden kaçarak Züleyha ile başka bir ülkede hayat kurmak için yola çıkan Demir, Adnan'ın hastalanması üzerine, yakalanacağını bile bile geri döndü! Kalp acıtan sahneler, sosyal medyaya damga vurdu.

