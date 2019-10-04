Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...

Önceki akşam düzenlenen Miss Turkey yarışması ile Türkiye'nin en güzel kızları belli oldu. Simay Rasimoğlu, birinci olurken; ikinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş elde etti.

Geçen yıl Emina Jahovic'le boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal'dan ise sürpriz bir çıkış geldi. 49 yaşındaki popçu, gönlündeki birincinin 23 yaşındaki Aydoğmuş olduğunu açıkladı.