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Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...

Son dönemde özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Mustafa Sandal'dan sürpriz çıkış... Miss Turkey yarışması ile Türkiye'nin en güzel kızları belli oldu. Simay Rasimoğlu, birinci olurken Mustafa Sandal bu durumu kabullenmedi gönlündeki birinciyi açıkladı. İşte detaylar ve 4 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

04.10.2019 07:58 - Son Güncelleme: 04.10.2019 07:58
Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...

MUSTİ MEST OLDU
Son dönemde özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Mustafa Sandal'dan sürpriz çıkış... Ünlü popçu, önceki akşam Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Bilgi Nur Aydoğmuş'un birinciliği hak ettiğini belirtip genç kıza övgü yağdırdı.

Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...

Önceki akşam düzenlenen Miss Turkey yarışması ile Türkiye'nin en güzel kızları belli oldu. Simay Rasimoğlu, birinci olurken; ikinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş elde etti.
Geçen yıl Emina Jahovic'le boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal'dan ise sürpriz bir çıkış geldi. 49 yaşındaki popçu, gönlündeki birincinin 23 yaşındaki Aydoğmuş olduğunu açıkladı.

Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...

EĞİTİMLİ GÜZEL
ATV'nin başarılı dizisi 'Kimse Bilmez'de Ezgi karakterine hayat veren Beran Özel, "Eğitim şart" diyen isimlerden... 21 yaşındaki Özel, Cambridge Görsel ve Sahne Sanatları Okulu'nda okumakla kalmadı; RADA Shakespeare Ödülleri'nde de üçüncülük aldı.

Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...

ATV YİNE ÖDÜLLENDİ
Önceki akşamki 14. Uluslararası Avrupa Kalite Ödülleri'nde atv, yine ödüllendi. atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez', 'Yılın Dizisi' ödülüne layık görüldü. Oyuncular Burak Serdar Şanal, Zeynep Elçin ve Zehra Yılmaz, ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldı.

Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...

METİN'DEN TIP OYUNU
ADRIANA Lima aşkıyla uzun süre gündem olan Metin Hara, önceki gün İstinyePark'taydı. Hara, Lima ile biten aşkıyla ilgili yine konuşmadı.

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