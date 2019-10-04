Miss Turkey 2019 sonuçlarına Mustafa Sandal’dan sürpriz çıkış! Gönlündeki birinciyi işte böyle duyurdu...
Son dönemde özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Mustafa Sandal'dan sürpriz çıkış... Miss Turkey yarışması ile Türkiye'nin en güzel kızları belli oldu. Simay Rasimoğlu, birinci olurken Mustafa Sandal bu durumu kabullenmedi gönlündeki birinciyi açıkladı. İşte detaylar ve 4 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
04.10.2019 07:58
- Son Güncelleme: 04.10.2019 07:58
Önceki akşam düzenlenen Miss Turkey yarışması ile Türkiye'nin en güzel kızları belli oldu. Simay Rasimoğlu, birinci olurken; ikinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş elde etti.
Geçen yıl Emina Jahovic'le boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal'dan ise sürpriz bir çıkış geldi. 49 yaşındaki popçu, gönlündeki birincinin 23 yaşındaki Aydoğmuş olduğunu açıkladı.
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