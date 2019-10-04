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  • 04.10.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 14:38

'dan 'yi çıldırtacak sözler! Ortalık fena karışıyor!

ve arasındaki gerilim gittikçe tırmanmaya devam ediyor. Hadise'nin Harbiye konseri ile başlayan atışmalar büyük bir kavgaya dönüşecek gibi duruyor. Harbiye'de konser veren Hadise, 'Mekanın sahibi benim' diyerek diğer şarkıcıları kızdıracak bir söze imza atmıştı ki sivri dili ile bilinen Demet Akalın'dan cevap gecikmemişti. Geçtiğimiz gün eşi Okan Kurt ile görüntülenen Demet Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şarkıcıya oldukça kızdıracak ifadelerde bulundu.

, 'nin Harbiye'deki sözleri için güzel şarkıcıyı bambaşka bir yerinden vurarak tepki göstermiş, "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor" demişti. Hadise ise Demet Akalın'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada çok konuşulan, üzerine espriler yapılan bir videodan esinlendiği şu sözlerle cevap vermişti: 'Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?

"KOCASI DA YOK"

Geçtiğimiz gün eşi Okan Kurt ile görüntülenen Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şarkıcıyı kızdıracak açıklamalar yaptı: Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok.

Demet Akalın'ın bu sözleri üzerine Hadise'den henüz bir hamle gelmezken herkes merak içinde ünlü şarkıcının Akalın'a ne diyeceğini bekliyor.

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