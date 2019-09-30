oyuncuönceki günsokaklarındagezintiye çıktı. Cadde üzerindekimağazaları turladı. Yolda yürüdüğüsırada ise arkasından sevinç çığlıklarıatan bir hayranı yanına yaklaştı. İsmiöğrenilemeyen siyahi kadın, bir andaHolmes'in beline sarıldı.ağzı kulaklarınavardı. 20 yıllık sanat hayatındamütevaziliğinden ödün vermeyen Holmesda hemen hayranına sarıldı. Kadınınfotoğraf isteğini de kırmadı. Holmes,sevenlerinin kalbini bir kez daha kazandı...ABD'li kadının mutluluğu yüzleri gülümsetti.