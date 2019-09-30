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  • 30.09.2019
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Mutluluğun resmi! , hayranıyla uzun uzun sarıldı

Önceki gün sokaklarında gezintiye çıkan Amerikalı oyuncu , yolda yürüdüğü sırada arkasından sevinç çığlıkları atan bir hayranına uzun uzun sarıldı. Sosyal medya kullanıcıları, o anlarda çekilen kareleri şöyle yorumladı; İşte mutluluğun resmi...

Mutluluğun resmi!
Amerikalı oyuncu Katie Holmes, önceki gün New York sokaklarında gezintiye çıktı. Cadde üzerindeki mağazaları turladı. Yolda yürüdüğü sırada ise arkasından sevinç çığlıkları atan bir hayranı yanına yaklaştı. İsmi öğrenilemeyen siyahi kadın, bir anda Holmes'in beline sarıldı.



Mutluluktan ağzı kulaklarına vardı. 20 yıllık sanat hayatında mütevaziliğinden ödün vermeyen Holmes da hemen hayranına sarıldı. Kadının fotoğraf isteğini de kırmadı. Holmes, sevenlerinin kalbini bir kez daha kazandı...



ABD'li kadının mutluluğu yüzleri gülümsetti.

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