Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.09.2019
  • Gazete

Kıvaç Tatlıtuğ'un başı dertte! Pet shop sahibi ifşa etti... Yasaklı ırka mensup köpek...

’un başı dertten kurtulmuyor. Geçen hafta avukatının yanlış aylık gelir beyanıyla olay olan Tatlıtuğ’un şimdi de para cezası alması gündemde. Bunun nedeni ise bir pet shop sahibinin, Tatlıtuğ’un kendilerinden yasaklı ırka mensup köpek satın aldığını ifşa etmesi...

Ne çektin be Kıvanç!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kimseden çekmedi çevresinden çektiği kadar… Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncunun geçen haftaki duruşmasında avukatı, aylık gelirini 30 bin lira beyan edince ortalık karışmıştı.

BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR
En çok kazanan oyuncuların başında gelen ve son reklam anlaşmasından 5 milyon lirayı cebe indirdiği konuşulan Tatlıtuğ'un aylık gelirini düşük beyan eden avukatı, magazin tarihine geçecek bir gafa imza atmıştı. Tatlıtuğ'un başını bu kez de Can Paksoy adlı bir pet shop sahibi yaktı. Paksoy, geçen yıl American Staffordshire Terrier cinsi köpeği Mars'ın kulaklarını kestiği iddiasıyla hayvanseverleri kızdıran Tatlıtuğ'un köpeğini kendilerinden satın aldığını duyurup reklamını yaptı. Bu paylaşım üzerine gözler 'a çevrildi. Öyle ki alımı ve satışı yasak olan ırkların tespiti halinde sahibine 7 bin 802 liraya varan para cezası kesiliyor ve köpek de hayvan barınağına gönderiliyor. 'a da Tatlıtuğ'u deşifre ettiği için "Kıvanç'ın başını yaktın" eleştirisi yağdı.

TATLITUĞ'U İFŞA ETTİ

Ünlü oyuncunun yasaklı ırk satın aldığını ifşa eden pet shop sahibi, tepki çekti. Olay itiraf üzerine gözler oyuncuya çevrildi.


Tatlıtuğ, hakimle poz verdiği için de eleştirilmiş; ancak hakimin kendi davasına bakmadığını söylemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKıvaç Tatlıtuğ'un başı dertte! Pet shop sahibi ifşa etti... Yasaklı ırka mensup köpek...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri