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fırtınası geri döndü! 100 program arasında birinci oldu

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'nin yeni sezon ilk bölümü 100 program arasında birinci oldu. Aylardır merakla beklenen dizinin son bölümünde; Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, 'Hayır' cevabını aldı.

Hercai fırtınası geri döndü

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü 100 program arasında birinci oldu. Aylardır merakla beklenen dizinin son bölümünde; Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, 'Hayır' cevabını aldı. İkinci bir şansı vermeyen Reyyan, "Evliliğimiz için intikamından vazgeçecek misin? Benden uzak dur, aramızda bunca acı varken biz olup hikayeyi baştan yazamayız" dedi. İlerleyen sahnelerde ise Miran, düşmanları tarafından pusuya düşürüldü...

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