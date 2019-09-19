Son dönemde yıldızı iyice parlayan Can Yaman, çapkınlıkta sınırları aştı. Yaklaşık bir yıldır adı rol arkadaşı Demet Özdemir'le anılan yakışıklı oyuncu, sağ gösterip sol vurdu. Geçtiğimiz ay tatil için İtalya'ya giden ünlü oyuncunun Çizme'de boş durmadığı ortaya çıktı.

YAMAN ÇAPKIN İŞBAŞINDA

Genç kızların sevgilisi olan 30 yaşındaki oyuncunun Napoli'de İtalyan model Anna Signore ile yaptığı kaçamak gizli kalmadı.



Anna Signore

Yaman'ın çapkınlığı Signore'nin ülkesindeki bir dergiye verdiği röportajla gün yüzüne çıktı. Hatta İtalyan güzel, şu sözlerle de Yaman'la yaptığı kaçamağı doğruladı: "Can'la tatilde tanıştık, harika vakit geçirdik. Can, beni İstanbul'a davet etti. Onu sosyal medyada da araştırdım. Demet Özdemir ile sevgili olduğu bilgisi var. Bunu Can'a sordum. Sevgili olmadıklarını söyledi."



Anna Signore, İtalyan dergisine verdiği röportajda Yaman'la ilişkisini itiraf etti.

HEDEF Mİ ŞAŞIRTTI?

Herkes Can Yaman'ın Demet Özdemir'le aşk yaşadığını düşünürken Signore'nin bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Yaman çapkının Signore ile daha önce de İtalya'da gizli gizli görüştüğü iddia edildi. Ünlü oyuncunun özel hayatında saman altından su yürütmesi de "Vay anasını" yorumu yaptırdı



Demet Özdemir

AŞKTA HIZLI ÇIKTILAR

Can Yaman'ın İtalyan güzelle kaçamağının hemen ardından Demet Özdemir'in de iç mimar Efe Kesgün'le yakınlaştığı öne sürüldü.