Alişan eşi Buse Varol'a 600 bin liralık araba hediye etti! Plaka detayı dikkatlerden kaçmadı...
Geçtiğimiz günlerde eşine 600 bin liralık araba hediye eden Alişan, alışverişe çıktı. Plakadaki detay dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin detayları ve 19 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
19.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 19.09.2019 07:55
USTA BABA
Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Oğulları Burak ve ailesi ile yemek yiyen sanatçı, çocuk bakmada ustalaşmaya başladığını söyledi. "Her anne-baba gibi ben de oğluma bakıyorum, yedirip altını da değiştiriyorum" dedi. Ayrıca bakıcılarının dört diplomalı olduğunu belirtti. Alişan, bakıcı tutan ailelere 'Çocuklarını doğurup bakıcıya bırakıyorlar' şeklindeki tepkilere yönelik de şunları söyledi: "Biz oğlumuza kendimiz bakıyoruz. Hep yanımızda ve onunla asıl ilgili anne-baba görevlerini biz yerine getiriyoruz..."
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