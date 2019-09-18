Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! "Şişko erkeklerle işim bitti"
"Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözüyle tepki çeken Deniz Akkaya, bu kez erkekleri hedef aldı. İşte haberin detayları ve 18 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
18.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 18.09.2019 07:55
ERKEKLERE ACIMADI
"Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözüyle tepki çeken Deniz Akkaya, bu kez erkekleri hedef aldı. "Şişko erkeklerle işim bitti" diyen Akkaya, ekledi:
"Türk erkekleri, kadınlara acımasızca yorum yapabiliyorsa biz de seçimlerimizi özgürce afişe edebiliriz. Asıl konu yaşam tarzı. Kendine acımayan size hiç acımaz. Kendine bakan erkek mutlu erkektir."
ÖYKÜ'NÜN ÖZLEMİ
Atv'nin başarılı dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye Kaleli'si Öykü Gürman, önceki gün Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtladı. Fatih İçmeli ile 2 buçuk yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili şöyle konuştu: "Çocuk yapmayı çok isterim ama nasip kısmet. Önemli olan her şeyin hayırlısını dilemek."
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