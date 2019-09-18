Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! "Şişko erkeklerle işim bitti"

ÖYKÜ'NÜN ÖZLEMİ

Atv'nin başarılı dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye Kaleli'si Öykü Gürman, önceki gün Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtladı. Fatih İçmeli ile 2 buçuk yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili şöyle konuştu: "Çocuk yapmayı çok isterim ama nasip kısmet. Önemli olan her şeyin hayırlısını dilemek."