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Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! "Şişko erkeklerle işim bitti"

"Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözüyle tepki çeken Deniz Akkaya, bu kez erkekleri hedef aldı. İşte haberin detayları ve 18 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

18.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 18.09.2019 07:55
Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! Şişko erkeklerle işim bitti

"Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözüyle tepki çeken Deniz Akkaya, bu kez erkekleri hedef aldı.

Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! Şişko erkeklerle işim bitti

ERKEKLERE ACIMADI
"Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözüyle tepki çeken Deniz Akkaya, bu kez erkekleri hedef aldı. "Şişko erkeklerle işim bitti" diyen Akkaya, ekledi:
"Türk erkekleri, kadınlara acımasızca yorum yapabiliyorsa biz de seçimlerimizi özgürce afişe edebiliriz. Asıl konu yaşam tarzı. Kendine acımayan size hiç acımaz. Kendine bakan erkek mutlu erkektir."

Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! Şişko erkeklerle işim bitti

ÖYKÜ'NÜN ÖZLEMİ
Atv'nin başarılı dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye Kaleli'si Öykü Gürman, önceki gün Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtladı. Fatih İçmeli ile 2 buçuk yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili şöyle konuştu: "Çocuk yapmayı çok isterim ama nasip kısmet. Önemli olan her şeyin hayırlısını dilemek."

Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! Şişko erkeklerle işim bitti

AHU PARA SAÇTI
Güzel oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Tek başına alışverişe çıkan Yağtu, mağazadan elleri kolları dolu ayrıldı.

Deniz Akkaya bu kez erkekleri hedef aldı! Şişko erkeklerle işim bitti

KIBRIS GÜNEŞİ
Başarılı sanatçı Ebru Gündeş, önceki akşam Kıbrıs Elexus Hotel'de sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Gündeş şıklığıyla da göz kamaştırdı. Sanatçı, sarı elbisesiyle güneş gibi parladı.

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