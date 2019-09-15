Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'la Bali tatili tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz gün adanın tarihi yerlerini gezen çift, önceki gün de deniz kenarındaydı.



Okyanusta dalgalarla mücadele eden Tatlıtuğ'u öncesinde eşi plajda böyle fotoğrafladı.

Aksiyon tutkunu Tatlıtuğ, Padang Padang Surf Kampı'nda sörf yapıp dalgalarla mücadele etti. Aynı zamanda profesyonel bir dalgıç olan oyuncu, adrenaline doydu.