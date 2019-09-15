Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.09.2019
  • Gazete

Ünlü oyuncu okyanusta sörf yaptı!

Aksiyon tutkunu , 'nda sörf yapıp dalgalarla mücadele etti. Aynı zamanda profesyonel bir dalgıç olan oyuncu, adrenaline doydu.

Hayatı aksiyon!

Ünlü oyuncu 'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'la Bali tatili tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz gün adanın tarihi yerlerini gezen çift, önceki gün de deniz kenarındaydı.


Okyanusta dalgalarla mücadele eden Tatlıtuğ'u öncesinde eşi plajda böyle fotoğrafladı.

Aksiyon tutkunu Tatlıtuğ, 'nda sörf yapıp dalgalarla mücadele etti. Aynı zamanda profesyonel bir dalgıç olan oyuncu, adrenaline doydu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ okyanusta sörf yaptı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri