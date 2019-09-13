Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün soluğu Endonezya'nın Bali Adası'nda aldı. İkili, önceki gün de Tirta Empul Tapınağı'nı ziyaret etti.



Tatlıtuğ, tapınak ziyareti sırasında eşinin objektifine böyle yansıdı.

Tapınağın mimarisine hayran kalan ünlü çift, Hindular'ın yaptığı ayini de ilgiyle izledi. Adanın altını üstüne getirip bol bol stres atan ikiliden Dizer, egzotik tatillerinden renkli kareleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.