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  • 15.09.2019
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'ın eski sevgilisi sosyal medyadan paylaştı ortalık karıştı!

Bir dönem ile birlikte olan Rumen şarkıcı , yeni bir aşka yelken açtı. Ancak sevgilisinin yüzünü sakladı. Hayranları ise bu gizemli adam için “TÜRK’E BENZIYOR” yorumunu yaptı.

Otilia’nın gizemi!

Türkiye, Otilia Bruma'yı Serdar Ortaç'ın 'Balım' klibiyle tanıdı. Romanyalı şarkıcı, kısa sürede güzelliğiyle ülkemizde nam saldı. Bir süre sonra da gönlünü ünlü popçu ve söz yazarı Sinan Akçıl'a kaptırdı. Mutlu çift, iki yıl aşk yaşadı. Otilia, ayrılıktan sonra geçtiğimiz Nisan ayında 'ye ayakbastı. Konserden sonra da basına açıklama yaptı: "Sinan'ın evlendiğini öğrendim gerçekten çok mutlu oldum umarım en kısa zamanda çocukları olur." Rumen güzel şimdilerde ise yeni bir aşka yelken açtı. Instagram hesabında aşkıyla olan karelerini paylaştı. Ancak hayatına yeni giren erkeğin yüzünü göstermekten kaçındı. Fotoğrafların üzerine de şu cümleleri yazdı: "Benim evim, benim hayatım, benim suç ortağım..." Otilia'nın Türk hayranları ise yaptıkları yorumlarda bu gizemli adamın Türk'e benzediğini yazdı.

RUMEN GÜZEL AŞKINI SAKLADI


27 yaşındaki güzel şarkıcı, yeni aşkıyla samimi pozlar verdi.

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