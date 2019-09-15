Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor tutkusu uğruna çok uzaklara gitti. Dövüş sporlarına merakıyla bilinen sosyetik güzel, şimdi de Kung Fu'ya merak sardı. Geçtiğimiz yıl Taiji eğitimi almak için Tayland'a giden Suden, geçtiğimiz günlerde ise Çin'in yolunu tuttu.

55 yaşındaki modacı, Kung Fu öğrenmek için Shiyan şehrindeki Wudang Dragongate Kungfu Okulu'nun kapısını çaldı. Burada günde 7 saat Kung Fu eğitimi alan Biricik Suden, hem dövüş sanatlarındaki yeteneğini geliştirdi hem de meditasyon yapıp ruhunu arındırdı. Suden, yeşillikler arasında kurulu okulda eğitim alırken verdiği pozları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.



Biricik Suden

SON SAMURAY SUDEN

Sosyetik tasarımcının takipçileri ise Kung Fu eğitimi alan Suden'e "Dişi Ninja" benzetmesi yaptı. Bu arada Suden, önceki gün de ülkedeki Wu Klan Temple Combat Tai Chi Okulu'nu da ziyaret etti. Her günü sporla geçen tasarımcı, burada da özel hocalardan Tai Chi eğitimi aldı.

TURKISH KILL BILL

Biricik Suden'in Çin'de Kung Fu eğitimi aldığı okul, dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' filmine de ev sahipliği yapmıştı. Uma Thurman'ın Kung Fu eğitimi aldığı sahneler burada çekilmişti.