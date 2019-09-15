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  • 15.09.2019
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Ünlü sanatçı 'un eşi 'ya başladı

Dövüş sporlarına meraklı , dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ’e giden sosyetik tasarımcı, ‘’ filminin de çekildiği bir okulda eğitimi almaya başladı...

Biricik ninja

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor tutkusu uğruna çok uzaklara gitti. Dövüş sporlarına merakıyla bilinen sosyetik güzel, şimdi de Kung Fu'ya merak sardı. Geçtiğimiz yıl Taiji eğitimi almak i Tayland'a giden Suden, geçtiğimiz günlerde ise Çin'in yolunu tuttu.

55 yaşındaki modacı, öğrenmek için Shiyan şehrindeki Wudang Dragongate Kungfu Okulu'nun kapısını çaldı. Burada günde 7 saat Kung Fu eğitimi alan , hem dövüş sanatlarındaki yeteneğini geliştirdi hem de meditasyon yapıp ruhunu arındırdı. Suden, yeşillikler arasında kurulu okulda eğitim alırken verdiği pozları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.


Biricik Suden

SON SAMURAY SUDEN
Sosyetik tasarımcının takipçileri ise Kung Fu eğitimi alan Suden'e "Dişi Ninja" benzetmesi yaptı. Bu arada Suden, önceki gün de ülkedeki Wu Klan Temple Combat Tai Chi Okulu'nu da ziyaret etti. Her günü sporla geçen tasarımcı, burada da özel hocalardan Tai Chi eğitimi aldı.

TURKISH KILL BILL
Biricik Suden'in Çin'de Kung Fu eğitimi aldığı okul, dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun '' filmine de ev sahipliği yapmıştı. Uma Thurman'ın Kung Fu eğitimi aldığı sahneler burada çekilmişti.

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