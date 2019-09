Güzel oyuncu Hande Erçel, evlilik sorularını her fırsatta geçiştirse de hayranları sevgilisi Murat Dalkılıç'ı çoktan 'enişte' ilan etti. Aşkları doludizgin süren ünlü çift, geçtiğimiz gün Yunanistan'a gitti. Baş başa tatile çıkan ikili, soluğu Komşu'daki Simi Adası'nda aldı. Ege'nin karşı kıyısında aşk tazeleyen Erçel ile Dalkılıç, adada çektikleri kareleri de sosyal medyada paylaştı. Aşkıyla kiraladığı yelkenli ile Ege'nin maviliklerine açılan ünlü popçu, güzel oyuncunun fotoğrafladığı kareyi paylaşınca olanlar oldu.

ROMANTİK MURAT'A TAM NOT!

Dalkılıç'ın fotoğrafını Hande Erçel'in sevenleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Güzel oyuncu adına açılan fan hesaplarının Dalkılıç'a 'Enişte' diye yorum yapması dikkat çekti. Bu arada Dalkılıç, Erçel'in kirpiklerinin güzelliğine vurulup 'Müjgan' şarkısını yazmıştı. Şarkıyla aşkını mest eden popçu, romantikliğiyle de Erçel fanlarından tam not almıştı. Evlenmeleri dört gözle beklenen ünlü çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı ise merak konusu...





Güzel oyuncunun fanları Dalkılıç'a 'Enişte' yorumu yaparak ikiliye 'Evlenin artık' mesajı gönderdi.