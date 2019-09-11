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Taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Demet Akalın küplere bindi! "Bulacağım seni hıyar!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstanbul'da aracıyla dışarı çıktı. İddiaya göre bir taksici trafik tıkanınca Akalın'a küfürler yağdırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Demet Akalın küplere bindi. İşte haberin detayları ve 11 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

11.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 11.09.2019 07:54
Taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Demet Akalın küplere bindi! Bulacağım seni hıyar!

BULACAĞIM SENİ HIYAR!
Demet Akalın, bir taksicinin kendisine küfür ettiğini söyledi. "Bulacağım seni hıyar. Delikanlıysan dursaydın" diyerek isyan etti
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstanbul'da aracıyla dışarı çıktı.

Taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Demet Akalın küplere bindi! Bulacağım seni hıyar!

İddiaya göre bir taksici trafik tıkanınca Akalın'a küfürler yağdırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Demet Akalın, "Bu taksici arkadaşlar. Trafik sıkışında kadınlara küfür etmemeyi öğreneceksiniz. Seni bulacağım. Savcılığa şikayet edeceğim. Trafiğin gitmemesine sebep ben miyim arkadaş! Yanımdan geçerken bir de küfür ediyorsun. Hıyar! Delikanlıysan dursaydın!" diyerek dert yandı..
Şarkıcı, 'Bana küfür etti' dediği taksiciyi Instagram'da ifşa etti.

Taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Demet Akalın küplere bindi! Bulacağım seni hıyar!

VEFALI YILDIZ
Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tilbe, Sezen Aksu ile ortak projesi hatırlatılınca şunları söyledi: "Sezen'in babası vefat etti. Şimdilik böyle şey konuşmak doğru olmaz."

Taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Demet Akalın küplere bindi! Bulacağım seni hıyar!

ŞAMPIYON DÖNDÜ
Uzun süredir ekrandan uzak kalan Tolgahan Sayışman, 'Şampiyon' diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sayışman, dizide oğlunun iyileşmesi için ringlere dönen bir boksörü canlandıracak.

Taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Demet Akalın küplere bindi! Bulacağım seni hıyar!

SÜRPRİZ MİSAFİR
ATV'dekı 'Kimse Bilmez'in yıldızı Engin Hepileri'nin önceki gün sette sürpriz misafirleri vardı. Beyza Şekerci, oğulları Can ile eşini ziyaret edip sette böyle selfie yaptı.

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