Taksicinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Demet Akalın küplere bindi! "Bulacağım seni hıyar!"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstanbul'da aracıyla dışarı çıktı. İddiaya göre bir taksici trafik tıkanınca Akalın'a küfürler yağdırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Demet Akalın küplere bindi. İşte haberin detayları ve 11 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
11.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 11.09.2019 07:54
İddiaya göre bir taksici trafik tıkanınca Akalın'a küfürler yağdırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Demet Akalın, "Bu taksici arkadaşlar. Trafik sıkışında kadınlara küfür etmemeyi öğreneceksiniz. Seni bulacağım. Savcılığa şikayet edeceğim. Trafiğin gitmemesine sebep ben miyim arkadaş! Yanımdan geçerken bir de küfür ediyorsun. Hıyar! Delikanlıysan dursaydın!" diyerek dert yandı..
Şarkıcı, 'Bana küfür etti' dediği taksiciyi Instagram'da ifşa etti.
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