İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...
İkoncan Eda Taşpınar, kendisini yine ti'ye aldı. Taşpınar, güneşlenme tutkusuyla dalga geçen bir karikatürü hesabında paylaştı. İşte Eda Taşpınar'ın paylaştığı o karikatür ve 12 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
12.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 12.09.2019 07:54
HANDE'NİN 'GÖZ'ÜNDEN
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, gözünün güzelliğini evinin duvarlarına taşıdı. İrisinin fotoğrafını çektiren Ataizi, ela renkli gözünü tablo yaptırdı.
Güzel oyuncu, bu ilginç tabloyu da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. 46 yaşındaki oyuncunun gözlerinin güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi. Ünlü oyuncu, bu ilginç tabloyla evine ayrı bir hava kattı.
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