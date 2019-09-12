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İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...

İkoncan Eda Taşpınar, kendisini yine ti'ye aldı. Taşpınar, güneşlenme tutkusuyla dalga geçen bir karikatürü hesabında paylaştı. İşte Eda Taşpınar'ın paylaştığı o karikatür ve 12 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

12.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 12.09.2019 07:54
İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...

İşte Eda Taşpınar'ın paylaştığı o karikatür ve 12 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...

TAŞPINAR'IN KARA MİZAHI
Bronzluk denilince ilk akla gelen isim olan Eda Taşpınar, kendisini yine ti'ye aldı. İkoncan, güneşlenme tutkusuyla dalga geçen bir karikatürü hesabında paylaştı.

İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...

BÜYÜK AŞKTA MUTLU SON
Şarkıcı Aylin Coşkun ile işadamı Volkan Arslan, 15 yıl sonra muratlarına erdi. İkili, önceki gün Raffles İstanbul'daki görkemli düğünde dünyaevine girdi. Coşkun, düğünde 20 kilo ağırlığında 15 bin dolarlık gelinlik giydi.

İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...

HANDE'NİN 'GÖZ'ÜNDEN
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, gözünün güzelliğini evinin duvarlarına taşıdı. İrisinin fotoğrafını çektiren Ataizi, ela renkli gözünü tablo yaptırdı.
Güzel oyuncu, bu ilginç tabloyu da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. 46 yaşındaki oyuncunun gözlerinin güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi. Ünlü oyuncu, bu ilginç tabloyla evine ayrı bir hava kattı.

İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...

NİLÜFER MÜJDESİ
Türk Pop Müziği'nin usta ismi Nilüfer hayranlarına müjde. Usta sanatçı, 14 Eylül akşamı Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.
Nilüfer, konserinde en sevilen şarkılarını söyleyecek.

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