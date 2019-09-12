İkoncan Eda Taşpınar güneşlenme tutkusuyla karikatür paylaşarak dalga geçti! İşte o paylaşım...

HANDE'NİN 'GÖZ'ÜNDEN

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, gözünün güzelliğini evinin duvarlarına taşıdı. İrisinin fotoğrafını çektiren Ataizi, ela renkli gözünü tablo yaptırdı.

Güzel oyuncu, bu ilginç tabloyu da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. 46 yaşındaki oyuncunun gözlerinin güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi. Ünlü oyuncu, bu ilginç tabloyla evine ayrı bir hava kattı.