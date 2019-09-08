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  • 08.09.2019
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Ünlü oyuncu 'de balığa çıktı

Ünlü oyuncu , ’de huzur buldu. Erçel, dün sabaha karşı tekneyle balığa çıkıp deniz üzerinde günü karşıladı. Erçel, makyajsız duru güzelliğiyle de büyüledi.

Balıkçı Hande

Güzel oyuncu Hande Erçel, dün güne deniz üzerinde 'merhaba' dedi. Erçel, yakın bir dostuyla Ege'de sabaha karşı tekneye atlayıp balığa çıktı. Gün ışıyınca çektiği selfie'leri takipçileriyle paylaşan Erçel, makyajsız duru güzelliğiyle de büyüledi.


Erçel, bu kareleri 'Günü karşılarken. Sessizlik ve huzur' notuyla paylaştı.

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