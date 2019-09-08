Güzel oyuncu Hande Erçel, dün güne deniz üzerinde 'merhaba' dedi. Erçel, yakın bir dostuyla Ege'de sabaha karşı tekneye atlayıp balığa çıktı. Gün ışıyınca çektiği selfie'leri takipçileriyle paylaşan Erçel, makyajsız duru güzelliğiyle de büyüledi.
Erçel, bu kareleri 'Günü karşılarken. Sessizlik ve huzur' notuyla paylaştı.
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