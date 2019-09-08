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  • 08.09.2019
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sahnelere jet hızıyla döndü

Geçtiğimiz ay anne olan , sahnelere jet hızıyla döndü. Doğal yöntemlerle eski formuna kavuşan şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı. Bu anlarını sosyal medyada paylaşan Bengü'ye takipçileri "Maşallah, süpersin" yorumları yaptı.

Ana kraliçe sahneye döndü

Ağustos ayında anne olan , "Çocuk da yaparım kariyer de" dedi. Selim Selimoğlu ile evliliğinden Zeynep isminde bir kızı olan Bengü, önceki gün sahnelere dönüş yaptı. Uyguladığı doğal yöntemlerle hem formuna kavuşan hem de kızının sağlığını düşünen şarkıcı, eski formunu aratmadı.

Bengü, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Sesi ve fiziğiyle büyüleyen Bengü'nün kısa sürede doğum kilolarından kurtulduğu da gözlendi. Bu anlarını sosyal medyada paylaşan Bengü'ye takipçileri "Maşallah, süpersin" yorumları yaptı.

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