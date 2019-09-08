GüzeL sunucu Burcu Esmersoy, ayrılık kararı aldığı Berk Suyabatmaz'la önceki gün sessiz sedasız boşandı. Büyük aşklarını geçtiğimiz yıl New York'ta nikah masasına taşıyan ikili, boşanma sonrası duruşma salonundan birlikte gülerek çıkıp ağızları açıkta bıraktı. Esmersoy'un boşanmadan birkaç saat sonra yaptığı paylaşım da şaşırttı.

ALIŞVERİŞTE STRES ATTI

Öyle ki güzel sunucu, boşanır boşanmaz soluğu bir AVM'de aldı. Suyabatmaz'la 15 aylık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren Esmersoy, ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi. Ünlü sunucu, pek çok hemcinsi gibi alışveriş yaparak kafa dağıtıp bol bol stres attı. Dünyaca ünlü markaların mağazalarını bir bir gezen Burcu Esmersoy, Sonbahar /Kış sezonu ürünlerini yakından inceledi. Esmersoy, lüks Fransız markası Chloe'nin 1060 dolarlık (6 bin lira) botlarını da çok beğendi.

İSTANBUL'DAN KAÇTILAR

Güzel sunucu, satın aldığı bordo renkli timsah derisi botları sosyal medyada da paylaştı. Esmersoy, daha sonra sunuculuğunu üstlendiği gezi programı için İspanya'ya uçtu. Bugüne kadar Burcu Esmersoy'la ayrılığı hakkında tek kelime etmeyen Berk Suyabatmaz da boşanma sonrası gözlerden uzak olmak için İstanbul'dan Bodrum'a geçti. İşadamı, dostlarıyla da mavi tura çıktı.

SUYABATMAZ'I HENÜZ SİLMEDİ

Suyabatmaz ile fikir anlaşmazlığı yüzünden boşanma kararı alan Esmersoy, ayrılığı sosyal medyaya henüz yansıtmadı. Nikah fotoğraflarını silmeyen sunucu, Suyabatmaz soyadını da kaldırmadı.