Selim Selimoğlu ile mutlu evliliğini Ağustos'ta dünyaya gelen kızıyla taçlandıran Bengü, önümüzdeki ay sahnelere döneceğini açıkladı. Kızı Zeynep ve kendi sağlığı için son derece düzenli bir beslenme programı uygulayan 40 yaşındaki popçu, önceki gün kendisi gibi yeni anne olanlara nasıl sağlıklı kilo verilebileceğini anlattı.

Bunun için de doğanın mucizelerine başvuran Bengü, her sabah şu karışımı içiyor: "Blender'da karıştırılan 5 dal dereotu, yarım limon suyu, bir tane salatalık ve bir bardak su." Yeşil sebzeler ve protein ağırlıklı beslenen popçu, her gün de 4 litreden fazla su içmeye özen gösteriyor.

UYGUN ADIM YÜRÜYÜŞTE

Hamileliği sırasında yoga ve pilates yapan Bengü, anne olduktan sonra sporunu aksatmıyor. Ünlü popçu, her gün düzenli de yürüyor.

KORSESİZ DOLAŞMIYOR

Güzel popçu, karın bölgesindeki fazlalıkları için bu korseyi takıyor.





26 GÜNDE 12 KİLO VERDİ

Gülşen de anne olduktan kısa süre sonra kilo vermesini hurmaya borçlu. 2017 Ocak'ta oğlu Azur'u kucağına alan Gülşen, doğumdan 26 gün sonra sahneye çıktı. Bu sürede 12 kilo veren 43 yaşındaki popçu; hurma, balık ve dereotu gibi yeşil yapraklı sebze tüketti.