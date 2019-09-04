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  • 04.09.2019
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Hürrem Sultan

Meryem Uzerli 76. ’ne katıldı. Güzel oyuncunun kostüm tercihleri bu kez geçer not aldı. Meryem Uzerli, tercih ettiği kostümle dizisindeki Hürrem karakterine gönderme yaptı.

Hürrem Sultan

Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem karakteriyle tüm dünyada tanınan Meryem Uzerli, 76. 'nde boy gösterdi. Festival alanına tekneyle giden Uzerli, Tony Ward elbisesi ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu takılarını Laggia Alfredo'dan aldığını belirtti. Stilistliğini yapan Samuel Sohebi'ye de teşekkür etti. Meryem Uzerli, 72. Cannes Film Festivali'nde giydiği tasarımlar nedeniyle çok eleştirilmişti. İngiliz ve Fransız medyası güzel oyuncuyu festivalin en rüküşü seçmişti.

Meryem Uzerli, tercih ettiği kostümle dizisindeki Hürrem karakterine gönderme yaptı.

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