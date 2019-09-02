Ağabeyden onay çıktı (Kuytu Köşe)

Mustafa Sandal'dan anlaşmalı boşanan ve bu evlilikten iki çocuğu olan Emina Jahovic, daha sonra işadamı Sadettin Saran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birliktelikleri magazin basınının gündem maddesi olurken, ikilinin ilişkileri bir hayli ciddiymiş. Jahovic, geçtiğimiz gün basketbolcu ağabeyi Mirsad Türkcan ile sevgilisi Sadettin Saran'ı tanıştırmış. Yemekte bir arayan gelen Türkcan ile Saran, bir hayli samimiyeti ilerletmiş. Mirsad Türkcan, yemek sonrası ise kardeşini tebrik ederek Saran'ın ne kadar kaliteli ve düzgün biri olduğunu söylemiş. Aileden onayı alan Saran ile Jahovic yakında nikah masasına otururlarsa şaşırmayın derim…



YAMAN ÇELİŞKİ

Genç kızların sevgilisi Can Yaman, dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir oyuncu haline geldi. Bunun en büyük örneğini de yakın zamanda İtalya'da görmüştük. Yaman'ın, kaldığı otelin önüne yüzlerce hayranı gelmiş ve mahşeri bir kalabalık oluşmuştu. Bu durumun kurmaca olduğu iddia edilmişti. Belli bir kesim de Napoli'deki otele giden hayranların gerçek olduğunu hatta oyuncunun orada olduğunu öğrenen turistlerin bile otele gittiğini söyledi. Bu konu gündem olunca ufak bir araştırma yaptım. Türk dizileri Ortadoğu, Güney Amerika hatta Orta Asya'da bile takip ediliyor. Bu durumu "Gerçekten İtalya'da böyle bir şey olmuş mudur?" diye çok ünlü bir organizatöre sorduğumda durumun kıtalar arası değiştiğini söyledi. Bu çok ünlü organizatör, "Yeri geliyor, o ülkeye gitmeden ajanslarla anlaşmalar yapılıyor ve ajansla anlaştığın kişi için kalabalık yaratılıyor. Tabii otelin önüne 50 kişi gelip çığlık atınca, çevredeki insanların dikkatini çekiyor, bir anda yüzlerce kişiye ulaşabiliyorsun" diye konuştu. Anlayacağınız, dünyanın en iyi oyuncusu seçilen Can Yaman'ın bu durumunu ispatlaması için birkaç ülke daha gezmesi lazım.



İbrahim Kutluay, sevgilisi Edwina Sponza tarafından "Bana şiddet uyguladı" iddiasıyla şikayet edilmiş ve ikili yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası Kutluay, gece hayatına hızlı bir giriş yaptı. Kutluay, önceki akşam Bebek'te başladığı eğlence turunu Emirgan'da sonlandırdı. Burada güzellerin markajında olan Kutluay'ın, mutluluğuna bizzat şahit oldum. Mekanda kahkahaları, müzik sesini bastıran İbo, ayrılık sonrası yeniden doğmuş gibiydi…



İVANA'YA SERT ÇIKTILAR

İmalat Hatası' şarkısına klip çeken İvana Sert, ilk sahne deneyiminde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmişti. Birçok ünlüden dinlediğimiz bu şarkı, İvana Sert'in yorumuyla ne yazık ki olmamış. Geçtiğimiz gün katıldığım bir cemiyet davetinde İvana Sert'in sosyetik arkadaşlarına şarkıcılığını ve Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını nasıl okuduğunu sordum. Hepsinin ortak fikri "İvana, şarkıcılığı bıraksın. Çünkü yapamıyor" oldu. Duyduğuma göre Sert, başka bir konserinde farklı bir Ahmet Kaya şarkısı seslendirecekmiş. Ama bence İvana Sert, Ahmet Kaya şarkılarını rahat bıraksın. İvana Sert, Ahmet Kaya bu ülkenin kırmızı çizgisidir, bize bu kötülüğü yapma…

UFUK ÖZCAN - KUYKU KÖŞE