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Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla, önceki gün İstanbul turu yaptı. Yarım Ada'daki tarihi noktaları dolaştı. Kendisine bol bol çanta, aşkına da sürpriz bir hediye aldı. İşte haberin detayları ve 2 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç ekinde yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

02.09.2019 07:48 - Son Güncelleme: 02.09.2019 07:48
Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti

İşte 'Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi' haberinin detayları ve 2 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç ekinde yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti

YENGE PAZARDA
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla, önceki gün İstanbul turu yaptı. Yarım Ada'daki tarihi noktaları dolaştı. Sonra da Kapalıçarşı'ya uğradı. Özellikle çanta satan mağazaları dolaştı. Kendisine bol bol çanta, aşkına da sürpriz bir hediye aldı. Kapalıçarşı'da çektiği bu kareyi de Instagram'da paylaştı.

Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti

BAYRAKLARI ASTI
Yeni şarkısı 'As Bayrakları' ile beğeni toplayan Simge, önceki akşam Didim'deki Caprice Deluxe'de sahne aldı. Kırmızı elbisesiyle sahneyi yakıp geçen güzel popçu, şarkılarıyla 2 bin 500 kişiyi coşturdu.

Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti

ŞİMDİLİK SUSKUN
Berk Oktay, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Oyuncu, Merve Şarapçıoğlu ile boşanma davasıyla ilgili sorulara "Gizlilik kararı var. Daha sonra konuşurum" dedi.

Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti

BÜYÜK SEVİNÇ
Geçtiğimiz günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıkan Larissa ile Burak Gacemer'in son durağı Mardin oldu. Brezilyalı güzel modelle spor eğitmeni eşi, Mardin'deki minikleri hediye oyuncaklarla sevindirdi.

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