Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla, önceki gün İstanbul turu yaptı. Yarım Ada'daki tarihi noktaları dolaştı. Kendisine bol bol çanta, aşkına da sürpriz bir hediye aldı. İşte haberin detayları ve 2 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç ekinde yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
02.09.2019 07:48
- Son Güncelleme: 02.09.2019 07:48
YENGE PAZARDA
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla, önceki gün İstanbul turu yaptı. Yarım Ada'daki tarihi noktaları dolaştı. Sonra da Kapalıçarşı'ya uğradı. Özellikle çanta satan mağazaları dolaştı. Kendisine bol bol çanta, aşkına da sürpriz bir hediye aldı. Kapalıçarşı'da çektiği bu kareyi de Instagram'da paylaştı.
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