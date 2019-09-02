Loris Karius’un model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'un altını üstüne getirdi... En çok orası dikkatini çekti

YENGE PAZARDA

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla, önceki gün İstanbul turu yaptı. Yarım Ada'daki tarihi noktaları dolaştı. Sonra da Kapalıçarşı'ya uğradı. Özellikle çanta satan mağazaları dolaştı. Kendisine bol bol çanta, aşkına da sürpriz bir hediye aldı. Kapalıçarşı'da çektiği bu kareyi de Instagram'da paylaştı.