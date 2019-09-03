Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...
Yaz sezonuna damga vuran ve reyting rekorları kıran atv'deki 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yeni katılacak oyuncu, dizide Takacı'nın kardeşi "Mert" karakterine hayat verecek. İşte haberin detayları ve 3 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
03.09.2019 08:07
- Son Güncelleme: 03.09.2019 08:32
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