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Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...

Yaz sezonuna damga vuran ve reyting rekorları kıran atv'deki 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yeni katılacak oyuncu, dizide Takacı'nın kardeşi "Mert" karakterine hayat verecek. İşte haberin detayları ve 3 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

03.09.2019 08:07 - Son Güncelleme: 03.09.2019 08:32
Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...

İşte haberin detayları ve 3 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...

TAZE KAN
Yaz sezonuna damga vuran atv'deki 'Kimse Bilmez' dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Reyting rekorları kıran diziye Berke Üzrek, dahil oldu. Başarılı oyuncu, dizide Takacı'nın kardeşi "Mert" karakterine hayat verecek.

Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...

BERKE ÜZREK

Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...

EDHO İÇİN EGE KAMPI
Yeni sezonda atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olan Naz Elmas, Alaçatı'da stres atıyor. Güzel oyuncu, önceki gün bir arkadaşının teknesiyle Ege koylarına açıldı. Elmas, bir ara da denizde seabob'la gezip neşeli anlar yaşadı.

Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...

ZİRVE ATV'NİN
Kaliteli yapımları izleyiciyle buluşturan atv'de önceki akşam 'Orman Çocuğu' filmi ilk kez ekrana geldi. Film, Tüm Kişiler'de yüzde 4.89 izlenme oranı ve yüzde 16.70 izlenme payına ulaşıp en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

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