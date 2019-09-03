Yaz sezonuna damga vuran 'Kimse Bilmez' dizisine taze kan! Bakın hangi yıldız oyuncu kadroya katıldı...

ZİRVE ATV'NİN

Kaliteli yapımları izleyiciyle buluşturan atv'de önceki akşam 'Orman Çocuğu' filmi ilk kez ekrana geldi. Film, Tüm Kişiler'de yüzde 4.89 izlenme oranı ve yüzde 16.70 izlenme payına ulaşıp en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.