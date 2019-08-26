Türkiye, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut'a ağladı. Talihsiz kadının 10 yaşındaki kızının sözleri yürekleri yaktı. Sanat dünyası yaşanan bu vahşete sessiz kalmadı.
Şarkıcı Zeynep Bastık, 28 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserin gelirlerini Emine Bulut'un kızının eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.
Rapçi Ben Fero da Zeynep Bastık'la birlikte sahne alacağını duyurdu. Antalyaspor ve Denizlispor, birlikte oynayacakları maçın biletlerin gelirini küçük kızın eğitimine bağışlama kararı aldı.
Şarkıcı Zeynep Bastık, 28 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserin gelirlerini Emine Bulut'un kızının eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.
Rapçi Ben Fero da Zeynep Bastık'la birlikte sahne alacağını duyurdu. Antalyaspor ve Denizlispor, birlikte oynayacakları maçın biletlerin gelirini küçük kızın eğitimine bağışlama kararı aldı.
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