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  • 26.08.2019
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ve Ben Fero'dan, için tek ses destek!

Sanat dünyası, kadın cinayetlerine karşı tek ses oldu. ve Ben Fero, konserlerinden elde edilecek geliri, ’un kızının eğitimi için bağışlayacaklarını duyurdu.

Tek ses destek
Türkiye, 'de eski eşi Fedai Varan tarafından boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut'a ağladı. Talihsiz kadının 10 yaşındaki kızının sözleri yürekleri yaktı. Sanat dünyası yaşanan bu vahşete sessiz kalmadı.



Şarkıcı , 28 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserin gelirlerini 'un kızının eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.



Rapçi Ben Fero da Zeynep Bastık'la birlikte sahne alacağını duyurdu. ve Denizlispor, birlikte oynayacakları maçın biletlerin gelirini küçük kızın eğitimine bağışlama kararı aldı.

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