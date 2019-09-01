Güzel oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu bakın nerede ortaya çıktı! El ele mutluluk pozları...
Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün bir düğüne katıldı. Nikah şahidi olan ünlü çift, daha sonra el ele mutluluk pozları verdi. İşte haberin detayları ve 1 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç kategorisinde yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
DÜĞÜN ZAMANI
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün bir düğüne katıldı. Nikah şahidi olan ünlü çift, daha sonra el ele mutluluk pozları verdi. Magazin dünyasının gözde çiftinin bu anlarını da güzel oyuncunun annesi Nuray Kobal Instagram hesabında paylaştı.
ORGANİK SOSYETİK
Sosyetik Neslihan Kozanoğlu'nun Beykoz'daki çiftliğinde önceki gün kış hazırlığı vardı. Neslihan Hanım, bahçesinde yetiştirdiği kilolarca domatesle salça yaptı. Kozanoğlu, bu anları da "Elimle ekip büyüttüğüm domateslerim salça olma yolunda" notuyla paylaştı. Neslihan Kozanoğlu, artan domates kabuklarını da çiftlikteki tavuklara vermeyi ihmal etmedi.
ELDE VAR ÜZÜNTÜ
Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün evini ilaçlattı. Ancak Akalay, görevliler gittikten sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Kapısının önünde ölü iguana yavrusu bulan Akalay, üzüntüsünü de şu sözlerle dile getirdi: Kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim."