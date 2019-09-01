Güzel oyuncu Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu bakın nerede ortaya çıktı! El ele mutluluk pozları...

ELDE VAR ÜZÜNTÜ

Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün evini ilaçlattı. Ancak Akalay, görevliler gittikten sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Kapısının önünde ölü iguana yavrusu bulan Akalay, üzüntüsünü de şu sözlerle dile getirdi: Kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim."