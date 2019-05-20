Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca yaşıyla şaşırttı! Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş

Milyonların severek izlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen senaryosu kadar oyuncuları ile de çok konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, izleyicinin gözünde bu rol ile özdeşleşti adeta. Eşkıya'nın ağır ağabeyi Hızır'ı canlandıran Oktay Kaynarca meğer hiç göründüğü gibi değilmiş. Oktay Kaynarca'nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaşırıp kalıyor. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin yaşları.

20.05.2019 19:08 - Son Güncelleme: 20.05.2019 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





