Yeşilçam'ın yıllara meydan okuyan ismi Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Görüntüsüyle her zamanki gibi gençlere taş çıkaran 1944 doğumlu Çehre, sırrını şöyle açıkladı: "Her gün beş kilometre yürüyorum. Yedikleriniz içtikleriniz tabii ki önemli ama düzenli yürüyüş yapmadan sağlıklı ve formda kalmanız mümkün değil."
SABAHLARI LİMONLU SU
Bu arada sık sık gençlik tavsiyeleri veren 76 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay'dan sadece bir yaş küçük olan Çehre'nin diğer gençlik sırları ise şöyle: Bugüne kadar cilt bakımına bile gitmeyen usta sanatçı, banyoda kese kullanıyor. Sabah kalktığında yüzünü iyi suyla yıkayıp bir bardak ılık limonlu su içiyor. Canı ne isterse yiyen Nebahat Çehre, sadece makarna ve ekmekten ise mümkün oldukça uzak duruyor. Akşam yemeklerini ise en genç 19.00-19.30 gibi yemeye özen gösteriyor.
İŞİN SIRRI 5 KİLOMETRE
Çehre ve Karatay'ın sadece bir yaşlık farkı, esprilere konu oluyor.
SABAHLARI LİMONLU SU
Bu arada sık sık gençlik tavsiyeleri veren 76 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay'dan sadece bir yaş küçük olan Çehre'nin diğer gençlik sırları ise şöyle: Bugüne kadar cilt bakımına bile gitmeyen usta sanatçı, banyoda kese kullanıyor. Sabah kalktığında yüzünü iyi suyla yıkayıp bir bardak ılık limonlu su içiyor. Canı ne isterse yiyen Nebahat Çehre, sadece makarna ve ekmekten ise mümkün oldukça uzak duruyor. Akşam yemeklerini ise en genç 19.00-19.30 gibi yemeye özen gösteriyor.
İŞİN SIRRI 5 KİLOMETRE
Çehre ve Karatay'ın sadece bir yaşlık farkı, esprilere konu oluyor.
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