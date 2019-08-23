



TÜRKİYE'NİN kanalı atv, yeni sezona da damgasını vuracağını şimdiden kanıtladı... Dizileri, programları ve yarışmalarıyla milyonları ekrana kilitleyen atv'nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Türkiye'nin eşsiz coğrafyasının sergilendiği atv'nin yeni sezon tanıtım filmi, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Youtube'da en çok izlenen videoların yer aldığı "trendler listesi"ne girdi ve zirveye yerleşti.

24 saat içinde sadece sosyal medyada ve Youtube'da 5 milyondan fazla izlenen tanıtım filmi, övgüler topladı. İlkleriyle, rekorlarıyla ve birincilikleriyle televizyon trendlerini belirleyen atv, yeni yayın dönemi filmiyle de bunu pekiştirdi.



Bir Zamanlar Çukurova

Sevilen dizi oyuncularının ve izleyicilerin birlikte oynadığı film, çok beğenildi ve yapılan yorumlarla etkileşim rekoru kırdı. Dizilerin arka arkaya yayınlanan yeni sezon fragmanları, sosyal medyanın gündemiydi...



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz