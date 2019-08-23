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  • 23.08.2019
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'nin “” tanıtım filmi rekor kırdı

, başarısını yine kanıtladı... “” sloganıyla geçtiğimiz akşam yayınlanmaya başlayan atv’nin tanıtım filmi izlenme rekoru kırdı...



TÜRKİYE'NİN kanalı atv, yeni sezona da damgasını vuracağını şimdiden kanıtladı... Dizileri, programları ve yarışmalarıyla milyonları ekrana kilitleyen 'nin u merakla bekleniyor. Türkiye'nin eşsiz coğrafyasının sergilendiği atv'nin yeni sezon tanıtım filmi, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Youtube'da en çok izlenen videoların yer aldığı "trendler listesi"ne girdi ve zirveye yerleşti.

24 saat içinde sadece sosyal medyada ve 'da 5 milyondan fazla izlenen tanıtım filmi, övgüler topladı. İlkleriyle, rekorlarıyla ve birincilikleriyle televizyon trendlerini belirleyen atv, yeni yayın dönemi filmiyle de bunu pekiştirdi.


Bir Zamanlar Çukurova

Sevilen dizi oyuncularının ve izleyicilerin birlikte oynadığı film, çok beğenildi ve yapılan yorumlarla etkileşim rekoru kırdı. Dizilerin arka arkaya yayınlanan yeni sezon fragmanları, sosyal medyanın gündemiydi...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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