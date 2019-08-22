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  • 22.08.2019
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Hilal Altınbilek gibi ’nin başarılı oyuncularıyla ve izleyiciler çaldıkları enstrümanlarla aynı ritmi tutup keyifli bir film ortaya çıkardı.

TÜRKİYE'NİN kanalı atv, yeni yayın döneminde bir ilke daha imza attı. 2019- 2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren atv, tanıtım filmi için Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını sergileyecek çekimleri tamamladı. Tanıtım filminde sevilen dizi oyuncuları ve izleyicileri bir araya geldi.

TANITIM filminde İstanbul'un Boğaz'ı ve Galata Köprüsü; Adıyaman'ın Nemrut Dağı; Nevşehir Kapadokya; Mardin; Trabzon'un Sümela Manastırı ve Uzungöl'ü; 'nin Kemer Köprüsü ve Ayder Yaylası ve Tuz Gölü gibi mekanların büyülü atmosferi gözler önüne serilecek.

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