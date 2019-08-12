POPÇU Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin dün Bebek Oteli'nde tatsız bir olay yaşadı. Bayram sabahı Boğaz'da kahvaltı keyfi yapmak isteyen çiftin hevesi kursağında kaldı. Çocuklarıyla içeri alınmayan Şahin, duruma isyan etti:

'YAZIKLAR OLSUN!'

"Harika bir bayram sabahı kahvaltısına çıktık. Bebek Otel'e gidelim dedik. Fakat karşılaştığımız şeyle şok olduk. Otele bebek alınmıyormuş. Restorana çocuk almamak neyin kafası? Yazık yılların Bebek Otel'i yazık!"



ÖZLEM'DEN SOSYAL ÇIKIŞ!

