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  • 07.08.2019
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ile şarkıcı , sahne aldı

Aşıklar sahnede

AŞKLARI bir yıldır süren müzisyen Ozan Doğulu ile şarkıcı Hera, önceki gün Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Seksi popçunun prodüktörlüğünü de üstlenen Doğulu, aşkıyla hayranlarını coşturdu.

ARANJÖR, üç kızının annesi Ece Doğulu ile evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen aşkından sahnede gözlerini alamadı. Doğulu, Hera'yı DJ kabininden hayran hayran izledi.

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