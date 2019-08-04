Müzisyen Ozan Doğulu'nun üç kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile boşanmasına neden olarak gösterilen şarkıcı Kübra Hera Aslan'la aşkı adım adım evliliğe gidiyor. Doğulu, kızlarının annesi Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirir bitirmez kendinden 17 yaş küçük Aslan'la Bodrum'da TAKVİM objektifine yakalanmıştı.

CİCİ ANNEYLE KEYİF

Aşkları bir yıldır dolu dizgin süren çift, önceki gün de Bodrum'daydı. 30 yaşındaki Aslan, Doğulu ile Gölköy'de bir dükkandan şişme flamingo alırken görüntülendi. İkili, daha sonra Doğulu'nun aracıyla ünlü aranjörün Gölköy'deki havuzlu villasına geçti. Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu'nun eski eşinden olan kızları Arya, Lila ve Elya ile gün boyu havuzda oyunlar oynayıp keyifli anlar yaşadı. Doğulu'nun kızlarının babalarının sevgilisine "Hera Abla" diye seslenmesi de dikkat çekti. Seksi şarkıcının, aşkının çocuklarıyla iyi anlaşması ise "Ozan, Hera ile nikah provası yapıyor" dedirtti.

Bu yılın başında 'Ozan'a çok aşığım' diyerek ilişkiyi itiraf eden Aslan'ın aranjörün kızlarıyla arasından su sızmıyor.



İkili, bir dükkandan şişme flamingo alırken objektife takıldı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM