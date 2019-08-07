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  • 07.08.2019
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’ın doğum gününde konser verecek

, basketbolcu ’ın doğum gününde konser verecek. ABD’de yaşayan Türkleri partiye çağıran sanatçı, tüm masrafları cebinden ödeyecek...

Biladerlerim için

TÜRKÇE Rap'in son yıldızlarından Ben Fero, farklı tarzıyla büyük yankı uyandırdı. Şarkılarını milyonlar tıkladı. İzmirli sanatçı, başarısını yurt dışına da taşıdı. Fero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Amerikalı profesyonel basketbolcu Reggie Holmes'ın yarınki doğum günü partisinde konser vereceğini açıkladı.

Fero ayrıca, Amerika'da yaşayan tüm Türkleri de bu partiye çağırdı. "Yol, yemek ve içecek masraflarınızı ben karşılayacağım" açıklamasını yaptı. Fero'nun bu hareketi büyük takdir topladı.

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