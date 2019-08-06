GEÇTIĞIMIZ hafta Belek'te caretta caretta'lar için seferber olan Kıvanç Tatlıtuğ, iş av tutkusuna gelince hayvanseverliği bir kenara bıraktı. Yavru kaplumbağaları kumun altından çıkarıp denize bırakan Tatlıtuğ, uzmanların tepkisini çekmişti.

Oyuncu ise "Kumun altında yaşam savaşı veriyorsunuz. Birileri bilimsel yöntemlerle hayatınızı kurtarıyor" diye kendini savunmuştu.

KENDİYLE ÇELİŞTİ

Şimdilerde Yunanistan'da olan oyuncu, Ege'de hayvanseverliği unuttu. Tatlıtuğ, Komşu'da zıpkınla avlandı.

Geçen hafta yavru kaplumbağaların hayatını kurtardığı için övünen Tatlıtuğ, zıpkınla avladığı balıklarla poz vermekten de çekinmedi. Oyuncuya "Bu nasıl hayvanseverlik?" tepkisi geldi.