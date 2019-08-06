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  • 06.08.2019
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kendiyle çelişti! Önce kurtardı sonra avladı

Belek’te kumun altındaki yavru kaplumbağaları denizle buluşturan , birkaç gün sonra ’da zıpkınla avladığı balıklarla verdiği ‘gurur pozu’ ile şaşırttı.

Önce kurtardı sonra avladı

GEÇTIĞIMIZ hafta Belek'te caretta caretta'lar için seferber olan Kıvanç Tatlıtuğ, iş av tutkusuna gelince hayvanseverliği bir kenara bıraktı. Yavru kaplumbağaları kumun altından çıkarıp denize bırakan Tatlıtuğ, uzmanların tepkisini çekmişti.

Oyuncu ise "Kumun altında yaşam savaşı veriyorsunuz. Birileri bilimsel yöntemlerle hayatınızı kurtarıyor" diye kendini savunmuştu.

KENDİYLE ÇELİŞTİ
Şimdilerde Yunanistan'da olan oyuncu, Ege'de hayvanseverliği unuttu. Tatlıtuğ, Komşu'da zıpkınla avlandı.

Geçen hafta yavru kaplumbağaların hayatını kurtardığı için övünen Tatlıtuğ, zıpkınla avladığı balıklarla poz vermekten de çekinmedi. Oyuncuya "Bu nasıl hayvanseverlik?" tepkisi geldi.

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