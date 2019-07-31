YAKIŞIKLI oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, nesli tükenmekte olan caretta caretta'lar için seferber oldu. Ünlü oyuncu, bu sene de EKAD'ın çalışmalarına destek verdi. Tatlıtuğ, dün Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı ile Belek'te kaplumbağaları denizle buluşturup hayvan sevgisini konuşturdu.



Tatlıtuğ, yumurtadan çıkan kaplumbağaları denize bıraktı.



Sabah erken saatlerde sahile koşan oyuncular, kaplumbağaları kumdan çıkardı.