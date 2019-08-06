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  • 06.08.2019
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ve 'tan evlilik sorusuna kaçamak yanıt

evlenecekleri konuşulan ve , sorulara kaçamak yanıtlar verdi. 35 yaşındaki Murat Dalkılıç, baba olmak isteğini yineledi. 25 yaşındaki Hande Erçel ise "Evlilik, zamanı gelince olur. Kısmet" demekle yetindi.

Evlilik işleri kader kısmet

MAGAZIN dünyasının ünlü çifti Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki akşam konser keyfi yaptı. Genç çift, 'da sahne alan Buray'ı dinledi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erçel, güzelliğiyle dikkat çekti.

YAKINDA evlenecekleri konuşulan ikili, sorulara kaçamak yanıtlar verdi. 35 yaşındaki , baba olmak isteğini yineledi. 25 yaşındaki ise "Evlilik, zamanı gelince olur. Kısmet" demekle yetindi.


Poll Production organizasyonuyla Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında sahne alan , alkış topladı.

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