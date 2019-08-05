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, 'ye geri dönüyor

İki yıl önce 'a taşınan ve burada oyunculuk eğitimi alan , 'ye geri dönüyor. Başrol kadrosunda oynadığı Amerikan dizisi ''in çekimlerini tamamlayan oyuncunun, dizi ve reklam projeleri için görüşme yapacağı ve 'da yeni ev bakacağı konuşuluyor...

Dönüyor
İki yıl önce Los Angeles'a taşınan ve burada oyunculuk eğitimi alan Yasemin Allen, Türkiye'ye geri dönüyor. Başrol kadrosunda oynadığı Amerikan dizisi 'Strike Back'in çekimlerini tamamlayan oyuncunun, dizi ve reklam projeleri için görüşme yapacağı ve 'da yeni ev bakacağı konuşuluyor...

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