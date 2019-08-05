İki yıl önce Los Angeles'a taşınan ve burada oyunculuk eğitimi alan Yasemin Allen, Türkiye'ye geri dönüyor. Başrol kadrosunda oynadığı Amerikan dizisi 'Strike Back'in çekimlerini tamamlayan oyuncunun, dizi ve reklam projeleri için görüşme yapacağı ve İstanbul'da yeni ev bakacağı konuşuluyor...
- Saklambaç
- 05.08.2019
- Gazete
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