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  • 31.07.2019
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ve çifti 'da tatilde

memleket sevdasını yine konuşturdu. Güzel oyuncu, birçok ünlü ismin aksine eşiyle memleketi ’da tatilde. 'deki yaylaları gezerek yazın keyfini çıkaran Neslihan Atagül, "İşte Karadeniz kızı" dedirtti.

Karadeniz kızı

BIRÇOK ünlü, yaz için rotasını yurt dışına çevirirken Neslihan Atagül, "Bir başkadır memleketim" dedi. Kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile mütevazı tatilleriyle bilinen Atagül, önceki gün memleketi Giresun'a gitti.

GÖRELE'DE annesi ve aile büyükleriyle bir araya gelen 26 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün mütevazı bir pidecide ziyafet çekti. Giresun başta olmak üzere Karadeniz'deki yaylaları gezerek yazın keyfini çıkaran , "İşte Karadeniz kızı" dedirtti.

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