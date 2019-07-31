BIRÇOK ünlü, yaz için rotasını yurt dışına çevirirken Neslihan Atagül, "Bir başkadır memleketim" dedi. Kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile mütevazı tatilleriyle bilinen Atagül, önceki gün memleketi Giresun'a gitti.

GÖRELE'DE annesi ve aile büyükleriyle bir araya gelen 26 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün mütevazı bir pidecide ziyafet çekti. Giresun başta olmak üzere Karadeniz'deki yaylaları gezerek yazın keyfini çıkaran Neslihan Atagül, "İşte Karadeniz kızı" dedirtti.