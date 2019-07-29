Meksika'nın gözde tatil noktası Tulum'da Türk şöleni yaşandı... Bölgede Türk yemekleri yapan Loyal Order Tulum adlı işletme, geçen hafta Casa Puebla Otel ile bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda önceki gün lüks otelde Türk Günü yapıldı. Bu özel günde tatilcilere, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri tattırıldı. Turistler yemeklerimize bayıldı. Hatta tabaklarının fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ancak yemek fiyatları biraz cep yaktı...
Meksika'da yaşayan Türk şef Cenk Akkaya, mutfağımızı dünyaya tanıtıyor...
Lahmacun: 110 dolar
Ev yapımı sucuklu, siyah fasulyeli humus: 140 dolar
Pancar köklü cacık: 100 dolar
Babagannuş: 120 dolar
Kuzu tandır dürüm: 190 dolar
İrmik helvası: 120 dolar
Türk çayı: 80 dolar
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da Türk Günü'nün düzenlendiği otelde kalmıştı.
Prens William ile eşi Kate Middleton da yaz aylarında Tulum'da tatil yapıyor...
Meksika'da yaşayan Türk şef Cenk Akkaya, mutfağımızı dünyaya tanıtıyor...
Lahmacun: 110 dolar
Ev yapımı sucuklu, siyah fasulyeli humus: 140 dolar
Pancar köklü cacık: 100 dolar
Babagannuş: 120 dolar
Kuzu tandır dürüm: 190 dolar
İrmik helvası: 120 dolar
Türk çayı: 80 dolar
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da Türk Günü'nün düzenlendiği otelde kalmıştı.
Prens William ile eşi Kate Middleton da yaz aylarında Tulum'da tatil yapıyor...
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