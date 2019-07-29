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  • 29.07.2019
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'da yapıldı, fiyatlar cep yaktı! Lahmacun 623 TL...

'nın gözde tatil noktası Tulum’da yapıldı. Yemeklerin fiyatları ise cep yaktı. Lahmacun 623, irmik helvası 680, Türk çayı ise 453 liradan satıldı.

Acılı lahmacun
Meksika'nın gözde tatil noktası Tulum'da Türk şöleni yaşandı... Bölgede Türk yemekleri yapan Loyal Order Tulum adlı işletme, geçen hafta Casa Puebla Otel ile bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda önceki gün lüks otelde Türk Günü yapıldı. Bu özel günde tatilcilere, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri tattırıldı. yemeklerimize bayıldı. Hatta tabaklarının fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ancak yemek fiyatları biraz cep yaktı...



'da yaşayan Türk şef Cenk Akkaya, mutfağımızı dünyaya tanıtıyor...




Lahmacun: 110 dolar



Ev yapımı sucuklu, siyah fasulyeli humus: 140 dolar



Pancar köklü cacık: 100 dolar

Babagannuş: 120 dolar

Kuzu tandır dürüm: 190 dolar

İrmik helvası: 120 dolar

Türk çayı: 80 dolar



Dünyaca ünlü model da 'nün düzenlendiği otelde kalmıştı.



ile eşi da yaz aylarında Tulum'da tatil yapıyor...



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