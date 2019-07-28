İstanbul'un yeni eğlence mekanı Vadi Açıkhava'daki konserlere imza atan Atlantis Yapım, 26 Temmuz'da efsanevi müzik grubu Mazhar Fuat Özkan'ı (MFÖ) ağırladı. Efsane grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
- Saklambaç
- 28.07.2019
- Gazete
İstanbul'un yeni eğlence mekanı Vadi Açıkhava'daki konserlere imza atan Atlantis Yapım, 26 Temmuz'da efsanevi müzik grubu Mazhar Fuat Özkan'ı (MFÖ) ağırladı. Efsane grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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