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  • 28.07.2019
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'den Vadi Açıkhava'da efsane konser

Efsane konser

İstanbul'un yeni eğlence mekanı Vadi Açıkhava'daki konserlere imza atan Atlantis Yapım, 26 Temmuz'da efsanevi müzik grubu Mazhar Fuat Özkan'ı () ağırladı. Efsane grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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